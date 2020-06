L’Assemblée arménienne d’Amérique salue la demande du sénateur Menendez d’examiner la légalité de l’aide américaine à l’Azerbaïdjan

L’Assemblée arménienne d’Amérique (Assemblée) accueille favorablement la lettre du sénateur Bob Menendez, membre du comité sénatorial des relations extérieures, adressée au Government Accountability Office (GAO) concernant une évaluation de l’aide à l’Azerbaïdjan.

Comme le rapporte le communiqué de presse de l’Assemblée dans sa lettre du 3 juin, le sénateur Menendez a déclaré que le gouvernement azerbaïdjanais « ne prenait manifestement pas » les mesures requises par l’article 907 de la loi de soutien à la liberté. L’article 907 stipule en partie qu’aucune assistance américaine ne peut être fournie à l’Azerbaïdjan « tant que le président n’aura pas déterminé, et ne fera donc pas de rapport au Congrès, que le gouvernement de l’Azerbaïdjan prend des mesures démontrables pour mettre fin à tous les blocus et autres utilisations offensives de la force contre l’Arménie. et le Haut-Karabagh. »

Lors de la Conférence nationale de plaidoyer de l’Assemblée l’automne dernier, des militants de l’Assemblée ont exprimé leur inquiétude concernant le respect de l’article 907 et le montant disproportionné de l’aide à l’Azerbaïdjan (plus de 100 millions de dollars), ainsi que l’aide américaine utilisée par l’Azerbaïdjan pour attaquer les Arméniens. La disparité troublante entre l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie mine la nature et l’esprit de l’article 907 de la loi de soutien à la liberté.

La lettre du sénateur Menendez a également noté que l’aide à l’Azerbaïdjan a « grimpé en flèche » et que « le manque de notifications au Congrès rend difficile la compréhension la portée et la nature de l’assistance fournie en vertu de la dérogation » en vertu de l’article 907.

Il s’est également déclaré préoccupé par le fait que « le Congrès n’a pas une compréhension globale de la portée, de la nature et de l’impact de l’assistance » fournie à l’Azerbaïdjan. Le sénateur Menendez a spécifiquement demandé que le GAO, au minimum, tienne compte de la nature et de la quantité de toute l’aide étrangère américaine fournie au gouvernement de l’Azerbaïdjan, conformément à la dérogation à l’article 907, ventilée par année, compte de financement et agence d’exécution.

« Étant donné les attaques continues de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et l’Artsakh, y compris le ciblage des jardins d’enfants dans la région de Tavush en Arménie, nous soutenons pleinement les efforts du sénateur Menendez et pensons qu’aucun financement américain ne devrait être fourni à l’Azerbaïdjan pendant qu’il continue de violer de manière flagrante et répétée le cessez-le-feu » a déclaré Bryan Ardouny, directeur exécutif de l’Assemblée

Créée en 1972, l’Assemblée arménienne d’Amérique est la plus grande organisation nationale basée à Washington qui promeut la compréhension et la sensibilisation du public aux problèmes arméniens. L’Assemblée est une organisation non partisane 501 (c) (3) exonérée d’impôt.