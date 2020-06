Le Musée d’art moderne d’Erevan est dans le top 5 de la CEI selon le classement des meilleurs musées et centres d’art moderne, prisés pour les visites, visites en ligne et visites virtuelles, présenté par le portail touristique TourStat.

Les cinq meilleurs centres d’art contemporain de la CEI comprennent le Centre national des arts contemporains de la République du Bélarus à Minsk, le Centre Heydar Aliyev à Bakou, le Palais de la paix et de l’accord (Pyramide) à Nur Sultan, le Musée d’art moderne à Erevan et le Centre d’art contemporain de Tachkent. La note est basée sur une étude de la popularité des musées et des offres de visites virtuelles et d’excursions aux expositions des musées. En Russie, le Musée du garage et le Musée d’art moderne de Moscou sont des leaders.