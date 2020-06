Des mouflons inscrits sur la Liste rouge ont été vus

Des mouflons arméniens (Ovis orientalis gmelini) inscrits sur la Liste rouge ont été observés dans le complexe de biosphère « Zangezur » dans la région du Syunik en Arménie. Comme indiqué dans le message publié sur la page Facebook du site c’est une espèce rare qui a été identifiée lors de la surveillance.

A noter, le mouflon arménien se trouve principalement dans la réserve de Khosrov dans la région d’Ararat en République d’Arménie. Une espèce rare est inscrite sur la Liste rouge de l’Arménie et la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le complexe de biosphère Zangezur SNCO a été créé le 19 décembre 2013 et couvre 79660 hectares. L’objectif est de préserver et de restaurer la faune et la flore, l’écosystème naturel, la diversité du paysage, les monuments naturels uniques, ainsi que d’assurer le développement naturel des ressources naturelles. Le complexe de biosphère comprend des zones spécialement protégées de la région du Syunik : des réserves naturelles et un parc national.