Un internaute sur 10 en Arménie attaqué par un logiciel de Troie bancaire

Kaspersky Lab a rapporté se référant à une étude que 0,16% des utilisateurs mobiles ont été attaqués par un logiciel de cheval de Troie bancaire en Arménie en 2019, qui est le 10e indicateur au monde. Selon l’étude, 0,51% des utilisateurs arméniens ont rencontré de telles attaques en 2018, et 0,12% en 2017. Selon ces données, 0,72% des utilisateurs russes ont été attaqués par des chevaux de Troie bancaires en 2019 : ce pays a été le leader de cet indicateur pour trois années consécutives ; de nombreuses familles de chevaux de Troie sont « spécialisées » dans le vol d’informations d’identification des utilisateurs des applications des banques russes.

Le même logiciel cheval de Troie est également pertinent pour d’autres pays. Ainsi, la famille de chevaux de Troie Asacub est la menace numéro un en Russie ainsi qu’au Tadjikistan, en Ukraine et en Arménie. « Afin de voler les données des applications bancaires, les chevaux de Troie mobiles au-dessus de leurs interfaces affichent leurs fausses interfaces, où un utilisateur sans méfiance saisit des données de carte bancaire, permettant à l’auteur du cheval de Troie d’annuler illégalement de l’argent. Ces programmes malveillants interceptent également les SMS des banques avec des codes de confirmation ou des informations sur les fonds en débit », explique la société.

Pour assurer la protection contre les chevaux de Troie bancaires et autres, les experts conseillent de télécharger des applications uniquement à partir de magasins officiels, tels que Google Play, et d’interdire l’installation de logiciels à partir de sources tierces dans les paramètres de l’appareil. Ils conseillent également de ne pas oublier d’installer les mises à jour du système et des applications : ils éliminent les vulnérabilités qu’utilisent les cybercriminels.

Il est recommandé de ne pas cliquer sur les liens suspects des e-mails, SMS, messageries instantanées et réseaux sociaux et de fournir aux applications uniquement les autorisations réellement nécessaires à leur travail. Vous devez utiliser un antivirus fiable sur votre appareil mobile et vérifier régulièrement le système.