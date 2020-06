La banque centrale arménienne émet une pièce de collection dédiée à Khrimyan Hayrik

La Banque centrale d’Arménie a émis une pièce de collection dédiée au 200e anniversaire du Catholicos Khrimyan Hayrik.

La pièce d’argent dédiée à Khrimyan Hayrik est frappée à la monnaie lituanienne à 500 exemplaires. Sa valeur nominale est de 1 000 drams. Khrimyan Hayrik est représenté au revers de la pièce. Le bâtiment de la galerie-musée Khrimyan, une rosace, (auteur - Areg Israyelyan), une demande de Khrimyan Hayrik et sa signature sont à l’avers.

Mkrtich I Vanetsi Khrimyan (Khrimyan Hayrik, 1820-1907) est une figure publique, politique et culturelle, le Catholicos de tous les Arméniens depuis 1893.

Il a reçu une éducation informelle dans les écoles paroissiales des îles Lim et Ktuts du lac de Van (province de Vaspourakan, Arménie occidentale). Il a fondé les périodiques arméniens « Artsvi Vaspourakan » (1855) et « Artsvik Tarono » (1863), et a créé des écoles Zharangavorats (écoles pour les ecclésiastiques) au monastère de Varagavanq et au monastère Saint-Karapet de Moush. En 1854, Khrimyan devint prêtre célibataire (vardapet) et en 1868, il fut consacré évêque. Il a appelé les autorités d’un certain nombre de pays européens à régler diplomatiquement la question arménienne. En 1878, il dirigeait la délégation arménienne au Congrès de Berlin. Il a soutenu la création et le fonctionnement de la « Croix noire » et du « Protecteur de la patrie », des organisations clandestines à Van et Karin, respectivement, luttant pour la libération nationale, pour lesquelles il a été exilé à Jérusalem.En tant que Catholicos de tous les Arméniens, il a poursuivi ses activités de libération nationale.

Il a écrit des livres qui abordaient des sujets religieux, philosophiques, poétiques et d’autres sujets pertinents, par lesquels il exprimait les émotions et la souffrance des gens.