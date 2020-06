HSBC Armenia accorde certaines préférences aux clients en raison de la situation entourant la propagation du coronavirus

Compte tenu du fait qu’en raison de la situation entourant la propagation du coronavirus / COVID-19 /, certains clients de la banque « HSBC Armenia » CJSC peuvent rencontrer des problèmes pour respecter les obligations de prêt stipulées dans leurs accords, ainsi que dans le but de aidant ses clients à surmonter leurs difficultés financières, la Banque accorde certaines préférences aux clients.

En particulier, HSBC Armenia a décidé de ne pas appliquer de pénalités contractuelles pour non-paiement des obligations conformément aux calendriers de remboursement des prêts pour les facilités de crédit aux clients de détail.

Elle a également décidé de ne pas considérer les engagements contractuels impayés comme « en retard ».

Dans la situation actuelle, la banque est également prête à fournir des solutions personnalisées à ses clients en différant les paiements dus du principal et des intérêts, ainsi qu’en allongeant la date d’échéance de la facilité si nécessaire.

Pour de plus amples informations et une demande de restructuration des installations, il convient de contacter la banque via le service bancaire par Internet en envoyant un message sécurisé, en envoyant un e-mail à l’adresse suivante :

[email protected], en appelant le Contact Center au numéro suivant +374 (60) 655 000, ou en visitant les succursales de la banque, au cas où les solutions ci-dessus ne seraient pas applicables.

HSBC Bank Armenia cjsc a été créée en 1996. HSBC Armenia sert environ 30 000 clients à travers huit bureaux situés à Erevan et environ 392 employés. Au 31 décembre 2018, la banque dispose d’actifs d’un montant de 268 milliards de drams, y compris ceux, alloués avec la médiation de HSBC Holdings plc.