Le secteur bancaire arménien n’a pas de problème de liquidité, a déclaré vendredi un membre du conseil d’administration de la Banque centrale, Arthur Stepanyan, lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que la Banque centrale possède des instruments macroprudentiels et réglementaires pour assurer la stabilité financière et maintenir le système dans un état liquide. Selon ses mots, toutes les banques et les organismes de crédit sont bien conscients que, si nécessaire, le régulateur fera certaines atténuations afin que le système puisse absorber et atténuer tous les développements négatifs possibles qui pourraient survenir à l’avenir.

Il a répété que le système bancaire du pays conservait des liquidités, et jusqu’à présent, aucune organisation n’a déposé de demande auprès de la Banque centrale sur cette question, car le système lui-même est assez liquide, solide et capitalisé.

« La Banque centrale surveille tous les développements économiques et financiers, envisage différents scénarios alternatifs et est prête à répondre à toute situation », a déclaré Arthur Stepanyan.

Dans le même temps, selon lui, afin d’accroître l’efficacité de la politique, la Banque centrale est en contact permanent avec les banques, les organismes de crédit et les autres acteurs du marché financier et attend leur coopération étroite et transparente avec leurs clients.

« Nous surveillons en permanence le comportement des acteurs du marché financier et répondons rapidement avec nos outils à tous les besoins du système », a déclaré Arthur Stepanyan.