La banque centrale d’Arménie cesse d’accepter les demandes et les messages sur papier

Citant la situation causée par l’épidémie de coronavirus, la Banque centrale d’Arménie a déclaré qu’elle cesserait d’accepter les demandes et les messages sur papier (copies papier).

Il a déclaré que toutes les demandes et tous les messages des citoyens et des personnes morales devraient être envoyés à la Banque centrale à [email protected] ou via le site Web officiel de la banque. Les réponses seront envoyées aux adresses indiquées.

Le régulateur a déclaré qu’en cas de changement de situation, il publierait une nouvelle déclaration.