Ardshinbank et la Banque de commerce et de développement de la mer Noire ont signé un accord de prêt de 20 millions USD

Ardshinbank a reçu la cinquième facilité de la Banque de commerce et de développement de la mer Noire (BSTDB) d’un montant de 20 millions USD pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Arménie.

Cet accord démontre le partenariat étroit entre les deux banques et leur objectif commercial commun de soutenir les PME malgré les turbulences causées par le déclenchement de l’infection du Covid-19.

« Nous apprécions hautement la coopération à long terme avec BSTDB. Actuellement, lorsque les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, sont confrontées à des difficultés économiques, cette opportunité de financement pour les entreprises arméniennes est bien plus vitale que jamais. Nous sommes prêts à aider les PME à résoudre rapidement les problèmes qui sont exacerbés par l’urgence actuelle »- a commenté l’événement président du conseil d’administration d’Ardshinbank Artak Ananyan.

La facilité a une période de maturité de 5 ans, ce qui permettra à Ardshinbank d’offrir le financement à moyen terme tant nécessaire pour les dépenses en capital des PME et les besoins en fonds de roulement.

« En ces temps difficiles, la BSTDB est favorable aux efforts déployés par nos États membres pour contenir la propagation du coronavirus et réduire son impact négatif sur la vie humaine, les sociétés et l’activité économique. Compte tenu des conditions critiques actuelles et de l’évolution des perceptions du marché en matière de risque et de liquidité, la Banque continue d’aider le segment le plus vulnérable des entreprises et des PME, et de fournir le soutien dont nos pays membres et nos entreprises ont besoin », a déclaré Dmitry Pankin, président de la BSTDB.

La Banque du commerce et du développement de la mer Noire (BSTDB) est une institution financière internationale mandatée pour soutenir le développement économique et la coopération régionale dans la région de la mer Noire par le biais de prêts au commerce et de financement de projets, de garanties et de prises de participation dans des entreprises privées et des entités publiques dans les pays membres . La BSTDB développe une coopération avec Ardshinbank depuis 2012, ayant fourni des facilités de prêt aux PME pour un montant total de 35 millions USD.

Ardshinbank est la principale banque d’Arménie avec un grand réseau d’agences. La part des PME dans l’encours du portefeuille de la Banque s’élève à 15%, les prêts aux entreprises à 46% et les microcrédits et prêts aux particuliers à 39%. C’est la première encore la seule entité privée d’Arménie présente sur les marchés internationaux des capitaux. Au début de l’année, Ardshinbank a émis le premier indice éligible de 300 millions d’euros pour les euro-obligations.

Ardshinbank est contrôlée par la Banque centrale de la République d’Arménie.