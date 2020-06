Le ratio de la dette publique au PIB en Arménie est de 53,6%, mais il est entièrement gérable et il est possible d’attirer de nouveaux fonds, a déclaré le ministre des Finances Atom Janjughazyan, s’exprimant à l’Assemblée nationale lors des audiences sur la performance budgétaire 2019.

Selon ses mots, la dette publique totale du pays envers l’Arménie à la fin de 2019 s’élevait à 7,3 milliards de dollars, dont la dette publique est de 6,83 milliards de dollars et le reste est la dette de la banque centrale. Dans la dette du gouvernement, la dette extérieure à elle seule s’élevait à 5,15 milliards de dollars.

« En fait, le rapport de la dette publique totale au PIB à la fin de 2019 était de 53,6%, et la dette seule du gouvernement de 50,6%. Selon tous les indicateurs permettant d’estimer la dette publique du pays, à la fin de 2019, l’Arménie figure parmi les pays à faible niveau d’endettement, et on estime que la dette est entièrement gérable ", a déclaré Atom Janjughazyan.

Le ministre a déclaré que cela donne des raisons de conclure que les autorités ont un certain approvisionnement inutilisé et un potentiel qui peut être utilisé en 2020 pour répondre aux besoins découlant du coronavirus.

« L’Arménie a une solvabilité suffisante, et il est possible d’attirer des prêts à la fois d’organisations financières internationales et d’investisseurs, à la fois sur le marché intérieur et par le placement de bons du Trésor, car il y a de la confiance », a déclaré Atom Janjughazyan.

Le ministre a souligné qu’à l’heure actuelle, la solvabilité de l’Arménie sur le marché international est jugée suffisante et que les notations sont en constante augmentation.

« Dans l’ensemble, grâce à notre politique, nous ne serons pas confrontés au problème de l’attraction de la dette publique. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre d’attirer autant de prêts pour qu’ils deviennent ingérables, et nos partenaires ont été contraints de revoir notre note », a déclaré Atom Janjughazyan.

Comme il l’a déclaré plus tôt, l’Arménie alourdira le fardeau de la dette de 260 milliards de drams au milieu du COVID-19, ce qui entraînera un déficit budgétaire de 2020 de 324 milliards de drams.

Selon le Comité national des statistiques, la dette publique totale de l’Arménie à la fin de décembre 2019 s’élevait à 7,32 milliards de dollars, soit une augmentation de 158,091 millions de dollars.

La dette publique extérieure du pays à fin décembre 2019 s’élevait à 5,789 milliards de dollars, enregistrant une croissance pour le mois de 163,47 millions de dollars.

Fin décembre, la dette intérieure de l’Arménie a atteint 1,534 milliards de dollars, en baisse de 5,3 millions de dollars