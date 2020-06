L’Union des cinématographes d’Arménie a annoncé la disparition de Svetlana Cherbatyuk l’épouse du cinéaste arménien Sergueï Paradjanov. Sur sa page facebook l’Union des cinématographes d’Arménie écrit « Triste nouvelle que nous avons reçu, Svetlana Cherbatyuk l’épouse de Sergueï Paradjanov nous a quittés. Elle était aux côtés du créateurs dans les tournages ainsi que dans sa vie. Une personne qui a toujours considéré la qualité du grand art de Sergueï Paradjanov, et porté haut le nom et le souvenir du Maître. Au nom de l’Union des cinématographes d’Arménie sous présentons nos condoléances à la famille de Svetlana Cherbatyuk, ainsi qu’à ses proches et amis ».

Krikor Amirzayan