Le système de santé arménien est au bord de l’effondrement

« L’Arménie n’a plus de lits d’hôpital et 200 citoyens atteints de coronavirus attendent d’être hospitalisés » a déclaré samedi le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’un briefing quotidien.

« Le système de santé est tellement surchargé que nous n’arrivons pas à accepter les patients qui ont besoin d’être hospitalisés », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a ajouté qu’un patient est décédé des suites d’une assistance médicale tardive. La famille a fourni des informations sur l’état du patient trop tard et le système de santé n’a pas répondu correctement.

Le Premier ministre a déclaré que le bureau du commandant envisage la possibilité d’imposer un confinement total, mais a ajouté que la mesure n’aboutirait guère à un résultat souhaitable.

« Ce n’est pas une décision souhaitable - non seulement parce que les résultats économiques seront trop lourds, mais aussi parce que nous ne sommes pas convaincus que la quarantaine sera correctement observée », a-t-il déclaré.

« La surveillance des derniers jours montre qu’après la levée du confinement nous reviendrons à 500-600 cas par jour », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon le Premier ministre, « nous avons atteint une étape critique et traversons l’enfer ». Il estime que seul un mouvement anti-épidémique universel en République d’Arménie peut être une solution, au moins à moyen terme.

Il a souligné que l’ OMS a revu ses recommandations relatives au port de masques « et que les conseils correspondent pleinement aux décisions que nous avons prises ».

« Nous avons franchi la ligne au-delà de laquelle il y a l’enfer », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement faisait deux pas dans cette situation.

Premièrement, a-t-il dit, les autorités communiquent franchement et sincèrement avec le public et diffusent des informations précises.

Deuxièmement, a ajouté le Premier ministre, toutes les mesures sont prises pour augmenter les capacités hospitalières.

Nikol Pashinyan a déclaré qu’un total de 2 500 lits ont été réservés aux patients atteints de coronavirus dans neuf établissements médicaux depuis le début de la crise. Il a ajouté que de nouvelles unités de soins intensifs sont en construction et qu’un certain nombre de lits sont lancés dans les centres médicaux et seront disponibles dans 45 jours.