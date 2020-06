L’Espagnol Joaquin Caparros le sélectionneur national arménien est en Arménie

Il était venu en Arménie quelques jours début mars pour prendre connaissance du football arménien à peine nommé à la tête de la sélection nationale d’Arménie, puis était rentré en Espagne au bout de quelques jours pour cause de coronavirus.

L’Espagnol Joaquin Caparros le sélectionneur national de l’équipe d’Arménie est revenu avec ses adjoints également espagnols, il y a quelques jours en Arménie indique le Secrétariat de la Fédération arménienne de football. Mais en quatorzaine obligatoire dès son arrivée à Erévan, Joaquin Caparros et ses adjoints sortiront du confinement dans une dizaine de jours. Ils pourront alors continuer leurs rencontres avec les représentants du football d’Arménie et les joueurs. En attendant ils suivent le championnat d’Arménie de football…à la télévision. Joaquin Caparros aurait depuis l’Espagne étudié les rencontres passées de la sélection arménienne et du football arménien.

Le 26 et 30 mars, l’Arménie devait disputer deux rencontres amicales contre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Rencontres qui furent annulées pour cause de l’épidémie du coronavirus. Joaquin Caparros devra très vite convoquer les membres de la sélection nationale d’Arménie pour un stage de préparation en vue des prochaines rencontres de qualification de la Ligue des nations qui devaient se dérouler à la rentrée de septembre mais qui furent reportées.

Krikor Amirzayan