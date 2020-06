1 058 verbalisations en une journée en Arménie pour non-respect des règles de sécurité sanitaires

Pour la seule journée du vendredi 5 juin la police arménienne constata et verbalisa 1 058 infractions pour non-respect des règles sanitaires et de distanciation sociale suite à l’épidémie du coronavirus en Arménie.

La police arménienne surveille au respect des ordres du gouvernement pour lutter contre le virus qui ravage le pays avec près de 13 000 cas depuis début mars. Depuis la mise en place des règles par les autorités arméniennes mi-mars, 23 456 infractions à ces règles furent constatées dont ainsi plus d’un millier en une journée.

Krikor Amirzayan