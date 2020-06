La Turquie tente de reprendre des propriétés arméniennes à Jérusalem par Harut Sassounian

Un article dans la presse juive du 13 février 2020 a révélé les activités du gouvernement turc pour prendre le contrôle des quartiers arménien et chrétien de Jérusalem. L’article du journaliste Baruch Yedid s’intitule « La Turquie s’emploie à reprendre les quartiers arméniens de la vieille ville de Jérusalem ».

Les résidents arméniens de Jérusalem « ont informé le TPS [Tazpit Press Service] des efforts déployés par les autorités turques ces dernières années pour les persuader de nier l’holocauste arménien perpétré par les Turcs il y a un siècle et d’autres actions visant à acquérir des biens appartenant à des chrétiens locaux », selon Baruch Yedid .

Un Arménien de Jérusalem, dont le grand-père avait survécu au génocide arménien, a déclaré à TPS que 40 minutes après une réunion avec une diplomate turque, elle a tenté de le convaincre de renoncer à ses activités pour la reconnaissance du génocide arménien. « J’ai réalisé qu’elle voulait me persuader de cesser mon activité pour préserver le massacre arménien. » L’Arménien a déclaré qu’il avait immédiatement ouvert la porte au diplomate turc qui avait compris que la communauté arménienne ne renoncerait jamais à la reconnaissance du génocide. « Nous attendrons encore 100 ans, mais nous n’annulerons jamais notre demande d’indemnisation avant d’avoir conclu un accord de paiement, comme celui qu’Israël a signé avec l’Allemagne », a déclaré l’Arménien.

D’autres propriétaires arméniens de Jérusalem ont déclaré à TPS que des représentants du gouvernement turc leur avaient récemment offert 3 000 dollars de subventions pour leurs différents besoins. Cependant, les Arméniens ont rejeté les pots-de-vin turcs, les qualifiant de « subventions au silence conçues pour garantir que le gouvernement turc ne sera pas poursuivi pour les massacres de 1915-1917 ». Même si le journaliste israélien Baruch Yedid utilise le terme « massacre » conformément à la politique négationniste du gouvernement israélien, il s’écarte rapidement de cette politique en expliquant que « l’extermination arménienne était un génocide délibéré et systématique perpétré par l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale contre la population arménienne sur son territoire. Même après la Première Guerre mondiale, les Turcs, les Kurdes et les Arabes ont continué à massacrer les Arméniens jusqu’en 1923, et il est largement admis qu’environ la moitié des Arméniens en Turquie, environ 1.5 millions de personnes ont été assassinées. » Les Turcs et les Kurdes ont commis un génocide contre les Arméniens, mais je n’ai connaissance d’aucun massacre d’Arméniens par des Arabes.

Baruch Yedid a poursuivi son article en citant des exemples de tentatives turques d’acheter des propriétés arméniennes à Jérusalem : « Les pressions turques se manifestent également dans son activité pour acquérir des actifs arméniens. TPS a appris qu’il y a quelques mois, les habitants du quartier arménien ont été choqués de constater qu’une de leurs maisons avait été vendue à un musulman, trois fois sa valeur réelle. Une enquête a révélé que le financement de l’achat de la propriété arménienne provenait de Turquie. À la suite de l’incident, certains dirigeants de la communauté se sont réunis pour examiner la chaîne des événements et ont pris des mesures pour empêcher la fuite des actifs de la communauté vers les Turcs. Il y a toujours une peur persistante parmi les Arméniens que des Turcs prennent le contrôle ou achètent plus de biens. »

Baruch Yedid a cité un autre projet turc visant à reprendre des propriétés chrétiennes à Jérusalem : « Un commerçant chrétien, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que les Turcs avaient récemment transféré au Waqf jordanien [dotation musulmane] de très anciens certificats de propriété, certains s’effritant, y compris l’ère ottomane. documents et documents de propriété dans les quartiers arménien et chrétien. Le commerçant, qui a montré à TPS des photos de plusieurs des certificats, dit que les Turcs ont demandé au Waqf de vérifier les documents qui sont utilisés pour acheter les actifs. » Il est paradoxal que le gouvernement turc ne divulgue pas de ses archives les certificats de propriété (actes de fiducie) détenus par les Arméniens avant le génocide, mais il enverrait des copies des certificats de propriété à un Waqf jordanien.

Baruch Yedid a également couvert dans son article « l’activité turque croissante à Jérusalem et son soutien aux Frères musulmans [qui] préoccupent Israël. Dans sa récente évaluation annuelle du renseignement, la division du renseignement des Forces de défense israéliennes a, pour la première fois, défini la Turquie comme une menace. »

Baruch Yedid a ensuite décrit la réticence d’Israël à reconnaître le génocide arménien : « Les responsables israéliens ont souvent évoqué la possibilité de reconnaître l’holocauste arménien comme une contre-réaction à l’activité turque contre Israël, qui comprend l’hébergement du siège terroriste du Hamas en Turquie. Au fil des ans, Israël s’est abstenu de reconnaître officiellement le génocide arménien, craignant qu’une telle reconnaissance ne nuise aux relations diplomatiques entre Israël et la Turquie. » C’est un argument absurde, car les relations d’Israël avec la Turquie sont déjà endommagées et sa reconnaissance du génocide arménien ne causera aucun dommage supplémentaire, tout comme la reconnaissance de l’automne dernier du génocide arménien par la Chambre américaine et le Sénat n’a pas affecté négativement les rapports des États-Unis avec la Turquie.

Le journaliste israélien a souligné à juste titre que « la Turquie surveille toutes les publications sur le génocide arménien et considère la question d’une grande importance pour la sécurité nationale turque, et en conséquence, les Turcs n’ont pas abandonné leur tentative de persuader les Arméniens de Jérusalem de cesser leurs efforts commémoratifs. . "

Baruch Yedid a également indiqué que le gouvernement turc encourageait le tourisme turc à Jérusalem en payant le coût du voyage vers les mosquées de Jérusalem et de Cisjordanie : « Des organisations à but non lucratif turques opèrent quotidiennement à Jérusalem, aidant principalement les Frères musulmans et les activités religieuses de Jérusalem. Une source dans le quartier arménien a déclaré que des touristes turcs dans la vieille ville avaient également récemment travaillé contre les Arméniens, déchirant des affiches et des publications sur le génocide arménien. Des inscriptions de graffitis condamnant les Arméniens ont été pulvérisées sur les murs du quartier. »

En outre, la société turque « Heritage » est active à Jérusalem « dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’immobilier et du bien-être, et finance également le« projet de convoi »pour transporter des milliers de fidèles musulmans dans les mosquées ainsi que des dizaines de des milliers de repas pour rompre le jeûne du Ramadan », selon Baruch Yedid.

De même, TIKA, l’Agence turque de coopération et de coordination du ministère turc de la Culture et du Tourisme, a financé plusieurs projets à Jérusalem. Des dizaines de mosquées et de maisons ont été rénovées par la Turquie.

Il appartient au Patriarcat arménien de Jérusalem de contrer les efforts turcs en empêchant les Arméniens locaux de vendre leurs propriétés à des acheteurs turcs. Le Bureau du Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora du gouvernement arménien devrait aider le Patriarcat arménien de Jérusalem à s’opposer aux tentatives turques d’empiéter sur le quartier arménien de Jérusalem.

Harut Sassounian

Rédacteur en chef du California Courier

Harut Sassounian est l’éditeur de The California Courier, un hebdomadaire basé à Glendale, en Californie. Il est le président du United Armenian Fund, une coalition des sept plus grandes organisations arméno-américaines. Il a été décoré par le président et le Premier ministre de la République d’Arménie, ainsi que par les chefs des églises apostoliques et catholiques arméniennes. Il est également récipiendaire de la médaille d’honneur d’Ellis Island.