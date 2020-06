10 communes de l’Artsakh continuent d’être sous le couvre-feu sanitaire

Grigori Martirosyan, ministre d’Etat, chargé par le gouvernement de l’Artsakh de la gestion de la prévention du coronavirus sur le territoire de la République de l’Artsakh s’apprête à lever un certain nombre de restrictions et couvre-feu dans quelques communes de la région de Chahoumian. Le couvre-feu (régime de confinement obligatoire) sera maintenu dans la partie s’étendant de Nor Kharkhapout jusqu’au croisement de Karvadjar et de ce croisement dans les communes qui s’étendent jusqu’à la ville de Karvadjar. Le régime de contrôle des entrées et sorties seront maintenues pour les comme Karvadjar, Nor Nradjour, Nor Getachen, Eghegnout, Dzar, Nor Verinchen, Nor Karatchinar, Nor Manachid, Nor Kharkhapout et Knaravan.

L’entrée-sortie des personnes et des transports sont interdits, exceptées les personnes munies d’autorisations spéciales pour le transport de marchandises, de médicaments, de carburants et des autobus reliant Drmbon à Vardenis et devant traverser cette zone.

Krikor Amirzayan