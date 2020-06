Erdogan veut transformer la basilique de Sainte-Sophie en mosquée en nostalgique d’un retour à l’Empire ottoman

Le président turc Recep Tayyip Erdogan néo-islamiste désire transformer la basilique byzantine Sainte-Sophie d’Istanbul (Constantinople) en mosquée selon Nethaber. Le leader de l’AKP l’a annoncé lors d’une réunion du parti en déclarant que le ramadan doit se dérouler à Sainte Sophie et lire le coran, mais c’est le peuple qui décidera.

Erdogan a précisé qu’après la transformation des lieux en mosquée, les touristes auront la possibilité de la visiter également, comme aujourd’hui ils visitent la mosquée Sultan Ahmet. « Dans cette question on doit être très vigilent car c’est un thème sensible. Nous devons bien examiner ce sujet » dit Erdogan.

Fondée par l’empereur byzantin Constantin la basilique Sainte-Sophie de Constantinople fut transformer au 16e siècle en mosquée après la prise de la ville par les Turcs. En 1934 elle fut transformée en musée. Erdogan désirant rendre aujourd’hui les fastes de l’Empire ottoman en nostalgique de ces rêves perdus...

Krikor Amirzayan