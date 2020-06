Par solidarité avec les noirs Américains l’arméno-américain Alexis Ohanian époux de Serena Williams se retire du Conseil d’administration de Reddit

L’homme d’affaire arméno-américain Alexis Ohanian, propriétaire de la société des réseaux sociaux Reddit et d’Initialized Capital a quitté le Conseil d’administration de Reddit car dit-il il est père et devra répondre à sa fille métisse lorsqu’elle demandera « Qu’est-ce que tu as fait ? ». Alexis Ohanian le mari de la championne de tennis Serena Williams qui gagna 23 Grands Prix dans sa carrière, dit qu’il a démissionné « pour moi, ma famille et mon pays » afin de laisser sa place à un candidat noir et que de son côté il puisse lui-même « lutter contre la haine raciale antinoir ». Alexis Ohanian a également promis d’utiliser les futurs bénéfices des actions de Reddit pour « servir la communauté noire ». Serena Williams a écrit sur Twitter qu’elle était fière du geste de son mari. Le couple qui s’était marié en 2017 ont une fille, Olympia, née le 1er septembre 2017.

Krikor Amirzayan