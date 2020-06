L’Arménie recensait ce matin 12 364 cas de coronavirus et 190 morts

Le ministère arménien de la Santé a publié ce matin les chiffres du coronavirus en Arménie. Ce samedi 6 juin à 11 heures (heure d’Erévan) l’Arménie recensait 12 364 cas de patients infectés par le coronavirus depuis mars 2020 le début des premiers cas enregistrés. Au cours des 24 dernières heures 547 nouveaux cas furent enregistrés ainsi que la mort de 7 patients pourtant à 190 le nombre total de décès du coronavirus en Arménie. Ces chiffres de plus de 12 000 infections placent l’Arménie en tête des pays les plus touchés du Sud-Caucase et créent un véritable problème de santé publique au sein de la société arménienne.

Krikor Amirzayan