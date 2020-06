Un journaliste condamné pour avoir critiqué l’agence étatique

Istanbul, (AFP) - Un journaliste turc a été condamné à plus

d’un an de prison pour avoir critiqué l’agence de presse étatique Anadolu lors

d’un scrutin remporté en 2018 par le président Recep Tayyip Erdogan dans des

circonstances controversées.

Un tribunal d’Istanbul a condamné Metin Uca à un an et deux mois de prison

pour « injure à un fonctionnaire dans l’exercice de son travail », en référence

au patron d’Anadolu qui avait porté plainte, ont rapporté plusieurs médias

vendredi.

L’affaire remonte à 2018 : quatre jours avant un double scrutin

présidentiel et législatif, une chaîne de télévision abonnée à Anadolu publie

par erreur une infographie transmise par l’agence avec des projections de

résultats.

Le soir du scrutin, le 24 juin 2018, les résultats annoncés officiellement

sont proches de ceux figurant sur l’infographie, une situation dénoncée par M.

Uca qui y voit la preuve d’un trucage.

"Je proteste contre l’agence Anadolu qui, fondée par Atatürk, est devenue

une agence de propagande aux mains de gens sans honneur", lance-t-il sur

Twitter.

Après cette réaction, le patron d’Anadolu, Senol Kazanci, porte plainte

contre M. Uca.

Dans un geste de défi après sa condamnation, M. Uca a partagé vendredi une

photo de M. Kazanci portant une casquette siglée « Erdogan », assortie d’un

commentaire narquois : « Voici le dirigeant impartial d’Anadolu ».

Fondée en 1920 et censée être impartiale, l’agence Anadolu suit dans les

faits une ligne progouvernementale.

L’agence Anadolu a été vivement critiquée l’an dernier pour sa couverture

d’un scrutin municipal remporté à Istanbul et Ankara par l’opposition.

Alors que l’opposition à Istanbul était en train de rattraper le candidat

de M. Erdogan au fur et à mesure du dépouillement des urnes, Anadolu avait

brusquement interrompu la publication des résultats, sur laquelle s’appuient

la plupart des médias.

Le scrutin avait ensuite été annulé à Istanbul, M. Erdogan accusant

l’opposition de « manipulations ». Le candidat du président avait perdu le

deuxième vote avec un écart encore plus important.