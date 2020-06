Asmik Grigorian a été nommée meilleur soliste d’opéra d’Italie

L’Association nationale des critiques de musique d’Italie a annoncé les lauréats des 39e Prix Franco Abbiati. Asmik Grigorian a été nommée meilleure soliste d’opéra pour son rôle de Marieta sur la scène milanaise de La Scala dans l’opéra d’Erich Wolfgang Corngold, The Dead City.

Cet opéra était le premier d’Asmik Grigorian sur la scène légendaire de La Scala. Immédiatement après ses débuts, les journalistes italiens et étrangers n’ont pas épargné leurs éloges. Dans une interview avec Rai TV, la soliste a déclaré que la scène de La Scala était importante pour elle pour des raisons personnelles : Milan est la ville amoureuse de ses parents, ainsi que des célèbres solistes d’opéra Irena Milkevičiūtė et Geham Grigorian, où ils se sont rencontrés et ont ensuite chanté ici. En avril 2019, Asmik Grigorian a été nommé le meilleur soliste d’opéra au monde. Elle a reçu ce prix aux International Opera Awards pour son rôle de Salomé à l’Opéra Salomé du Festival de Salzbourg.