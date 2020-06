Le chef de la police arménienne, Arman Sargsyan, a présenté les résultats du soi-disant « système de crédit », qui a été appliqué le 1er janvier 2020.

Dans le cadre de ce système, chaque automobiliste reçoit 9 points au début de l’année et les automobilistes indisciplinés risquent non seulement des amendes, mais aussi des déductions de points qui pourraient entraîner la suspension de leur permis de conduire et même des poursuites.

Selon Arman Sargsyan, au cours des cinq premiers mois de 2020, 129195 points de déductions ont été faites à environ 900 automobilistes.

Il a déclaré que bien que la déduction de points ne s’applique qu’aux infractions aux règles de circulation enregistrées par des moyens techniques, les résultats positifs de la réforme se font déjà sentir.

« En cinq mois, 1405 accidents de la circulation ont été enregistrés, au cours desquels 102 personnes sont décédées et 2100 ont été blessées. Par rapport à la même période en 2019, le nombre d’accidents a diminué de 261, le nombre de morts de 20 et le nombre de blessés de 317 », a déclaré Arman Sargsyan.

Il a dit que la situation s’était le plus améliorée à Erevan, qui a la plupart des caméras de surveillance et de vitesse.