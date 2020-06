Un parti d’opposition exhorte le gouvernement arménien à réimposer le confinenement à l’échelle nationale et à distribuer de l’argent à tous les ménages

Le chef de l’opposition parlementaire Arménie Lumineuse, Edmond Marukyan, a fait valoir vendredi 5 juin que le gouvernement devrait réimposer un confinenement à l’échelle nationale pour arrêter la propagation accélérée des coronavirus et distribuer une aide financière à chaque citoyen afin que les gens restent chez eux.

Plus tôt, Edmond Marukyan a suggéré que le gouvernement distribue un montant égal à 5-10% du PIB à tous les ménages. Selon lui, les mesures d’aide conçues par le gouvernement pour les entreprises et les particuliers ne représentant que 0,84% du PIB comportaient des procédures excessivement complexes, ce qui causait des problèmes systémiques.

« Il y a deux options : soit vous devez donner de l’argent aux gens pour qu’ils restent à la maison, soit vous stimulez l’économie. L’argent n’a pas été alloué et des programmes de soutien inefficaces ont été approuvés. Nous avons proposé que l’argent soit distribué aux ménages comme cela se fait dans tous les pays avancés, qui ont imposé un confinement », a-t-il dit.

« Le gouvernement peut-il encore franchir une telle étape ? Il peut, s’il donne à chacun de l’argent. Le gouvernement a l’argent. Il a emprunté des fonds pour combattre le Covid-19 ", a déclaré Edmond Marukyan. Il a indiqué qu’il pensait que le peuple arménien est aussi discipliné que les autres nations et que tout cela est dans les circonstances.

Le gouvernement arménien a approuvé 19 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Neuf sont conçus pour montrer l’aide à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries, et le reste à certaines catégories de citoyens.

Le 4 juin, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que le montant total de l’aide allouée aux bénéficiaires des programmes du gouvernement arménien pour surmonter les conséquences socio-économiques du coronavirus s’élevait à 100,4 milliards de drams, atteignant 51,8 mille entités commerciales et plus de 1,1 millions de personnes.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.