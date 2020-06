Le PAM fournira 223 millions de drams pour le programme de repas scolaires arméniens pendant la pandémie de coronavirus

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) fournira environ 233 millions de drams pour aider les familles arméniennes avec des enfants de 6 à 9 ans, a indiqué le service de presse du ministère du Travail et des Affaires sociales.

Il a indiqué que la mise en œuvre du programme de repas scolaires se poursuivra indépendamment de la fermeture des écoles. Une lettre à cet effet a été signée par le ministre du Travail et des Affaires sociales Zaruhi Batoyan et Jelena Milosevic, représentante du PAM et directrice de pays en Arménie.

Selon l’accord, la mise en œuvre du programme se poursuivra sous la forme du projet « Repas scolaires répondant à la crise », prévu pour environ 29 300 enfants des écoles secondaires.

Le PAM fournira environ 233 millions de drams à titre d’appui ponctuel pour la mise en œuvre efficace du programme à Erevan et dans toutes les régions d’Arménie pendant la pandémie de coronavirus.

Les bénéficiaires du programme seront les enfants de 6 à 9 ans issus de familles incluses dans le système d’allocations familiales à partir de juin 2020. Chacun des enfants recevra 8 000 drams pendant 40 jours.

Pour recevoir des envois de fonds, le Ministère du travail identifiera les bénéficiaires en transférant la liste complète au PAM et au Programme national d’alimentation scolaire.