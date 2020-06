L’Arménie, la Grèce et Chypre demandent un vote sur la nomination du candidat turc à la présidence de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations Unies

Anna Naghdalyan, porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, a déclaré vendredi 5 juin que l’Arménie, la Grèce et Chypre, violant la procédure de silence, ont envoyé des lettres au président de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Tijan Mohammed-Banda, demandant un vote sur la nomination du candidat turc à la présidence de la 75e session de l’Assemblée générale.

Elle a déclaré qu’en vertu du principe de rotation géographique adopté par l’ONU, le président de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations Unies devrait être élu parmi un groupe de pays d’Europe occidentale et le seul candidat préalablement approuvé est Volkan Bozkir de Turquie.

« Je voudrais souligner que le vote doit avoir lieu même si seule l’Arménie le demande », a-t-elle expliqué.

Anna Naghdalyan a déclaré qu’à sa connaissance, il s’agit du premier cas de ce type à l’ONU. Dans ses mots, avec la partie arménienne, un certain nombre de partenaires internationaux ont également exprimé leur inquiétude concernant le candidat turc.

« L’Arménie, Chypre et la Grèce ont envoyé une lettre concernant la violation de la procédure de silence ; en outre, une lettre commune a été soumise par l’Arménie et Chypre. Il précise que « la Turquie menace la paix et la sécurité de toute la région afin de jouer un rôle de premier plan dans la région en violant périodiquement la Charte des Nations Unies et le droit international, y compris les sanctions des Nations Unies », a-t-elle déclaré.

La porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères a également ajouté que l’Arménie a soulevé la question du blocus que la Turquie lui impose depuis plus de 30 ans, son déni constant et même sa politique de justification du génocide arménien.

« Dans la lettre conjointe, l’Arménie et Chypre soulignent que le poste de président de l’Assemblée générale des Nations Unies devrait être attribué à un pays dont les actions et les politiques sont conformes aux normes et aux valeurs reconnues de l’ONU. Il est évident que la Turquie n’est pas la meilleur pays qui remplit ces critères », a déclaré Anna Naghdalyan.

La Turquie a officiellement reconnu la République d’Arménie le 24 décembre 1991 et refuse jusqu’à présent d’établir des relations diplomatiques avec elle. En 1993, la Turquie a unilatéralement fermé ses frontières aériennes et terrestres avec l’Arménie. Depuis 1991, des efforts ont été faits pour normaliser les relations bilatérales, qui ont échoué en raison de la position de la Turquie.

En 2009, à Zurich, la Suisse, l’Arménie et la Turquie ont signé des protocoles sur l’établissement et le développement de relations diplomatiques et autres, mais après la signature, la Turquie a brusquement changé sa position liant la ratification des protocoles au règlement de la question du Haut-Karabagh.

Dans cet esprit, l’Arménie a suspendu le processus de ratification des protocoles. En 2018, le président arménien Serge Sarkissian a mis fin à la procédure de signature des protocoles.

L’actuel Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré le 13 décembre 2019 que tous les gouvernements arméniens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à établir des relations de bon voisinage avec la Turquie sans conditions préalables.