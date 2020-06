La croissance du PIB de 7,6% de l’Arménie a dépassé la croissance économique mondiale de 2,9% et celle de l’Union économique eurasienne de 6%

Le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan a présenté vendredi à l’Assemblée nationale un rapport sur la performance du budget de l’État pour 2019, remplaçant le Premier ministre Nikol Pasjhinayn, qui est infecté par COVID-19 et qui reste en situation d’isolement à la maison.

« En 2019, l’économie arménienne a continué de croître à un rythme plus rapide que l’année précédente et a enregistré une croissance de 7,6%, soit 2,4% de plus que l’an dernier. Il convient de noter qu’au cours de la même période, l’économie mondiale a progressé de 2, 9%, tandis que les indicateurs de croissance moyens dans l’UE et dans l’UEE étaient respectivement de 1,4% et 6% », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’inflation en 2019 était de 0,7%.

« Les volumes de prêts accordés aux résidents et aux dépôts reçus ont continué de croître à un rythme rapide, et la tendance à la baisse des taux d’intérêt sur les prêts et les dépôts dramatiques était évidente », a déclaré le vice-premier ministre.

Mher Grigoryan a également déclaré qu’en 2019, les recettes du budget de l’État s’élevaient à 1,5 milliard de drams, soit 16,7% ou 223 milliards de drams de plus que le même indicateur en 2018. Les recettes fiscales ont augmenté de 16,4% ou de 206 milliards de drams. Le ratio des impôts sur le PIB est passé à 22,35, soit 1,6% de plus que le chiffre prévu et 1,4% de plus qu’en 2018.

« Les dépenses du budget de l’État en 2019 s’élevaient à environ 1600 milliards de drams, fournissant 92,4% du programme mis à jour pour l’année dernière. Jusqu’à 95,3% des dépenses ont été faites à partir de ressources intérieures, et 4,7% ou environ 76 milliards de drams ont été financés au détriment des subventions ou des prêts étrangers », a-t-il dit, ajoutant que non seulement les dépenses prévues étaient satisfaites, mais que les mesures durables étaient également révisées.

En conséquence, a-t-il déclaré, par rapport à 2018, les dépenses ont augmenté de 12,6% ou 182 milliards de drams. L’augmentation des dépenses a entraîné une augmentation de leur ratio au PIB et, à la fin de 2019, elle atteignait 24,9%, au lieu des 24,4% prévus. En 2018, cet indicateur était de 24,1.

« Le budget pour 2019 a été exécuté avec un déficit de 64 milliards de drams, soit 41,6% du niveau prévu. Par rapport à 2018, le déficit a été réduit de 39,9%. Fin 2019, le ratio déficit / PIB était de 1% au lieu des 2,2% prévus », a déclaré Mher Grigoryan

Dans le budget du gouvernement arménien pour 2019, la croissance économique était projetée à 4,9% et l’inflation à 2,7%. Dans le projet de budget du gouvernement, les recettes auraient dû s’élever à 1 401 milliards de drams, tandis que le caractère exécutoire réel s’élevait à 1464 milliard de drams.