L’Arménie possède un gigantesque secteur de l’économie souterraine selon Nikol Pashinyan

L’Arménie possède un gigantesque secteur de l’économie souterraine, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, s’exprimant par liaison vidéo lors des audiences sur l’exécution du budget de l’État 2019 à l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre a commencé son discours en signalant qu’en 2019, le gouvernement avait réussi à générer 104 milliards de drams de recettes fiscales supplémentaires, dont 62 milliards de drams étaient inclus dans le poste de recettes du budget de l’État, et environ 42 milliards de drams étaient des dettes de retour de TVA constituées avant 2017.

« On sait déjà qu’une croissance économique sans précédent sur 12 ans de 7,6% a été enregistrée en 2019. Le ratio des impôts au PIB est passé à 22,35%, soit 1,6% de plus que prévu et 1,4% de plus qu’en 2018 », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a noté qu’il y a encore beaucoup à faire.

« En 2019, nous n’avons pas collecté tout le potentiel qui existe dans la pratique. Selon diverses estimations, il y a un énorme secteur fantôme de l’économie en Arménie. Selon certaines estimations, le potentiel des taxes (fiscales) pour le budget peut dépasser 400 milliards de drams », a déclaré M. Pashinyan.

Le Premier ministre a déclaré qu’un rôle important dans tout ce processus appartient aux citoyens, qui doivent reconsidérer leur comportement économique.

En particulier, il a noté que l’une des étapes pour changer la perception de la situation est la réforme du système de taxation foncière, selon laquelle tous les biens immobiliers en Arménie seront imposés, alors que précédemment les biens d’une valeur allant jusqu’à 3 millions de drams étaient exemptés de cette imposition.