Commentaire de la porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères d’Arménie sur les déclarations belliqueuses des différentes autorités dirigeantes de l’Azerbaïdjan

Ces derniers temps, les hautes autorités dirigeantes de l’Azerbaïdjan et les différentes instances du pays concurrencent pour mener une campagne anti-arménienne dépourvue de contenu substantiel, qui ressemble à une hystérie. Il semble que les dirigeants azerbaïdjanais tentent désespérément de dépasser leurs déclarations arménophobes précédentes, ce qui n’est pas une tâche facile à faire, compte tenu des décennies de discours anti-arménien cohérent.

Il est à noter que les dirigeants autoritaires d’Azerbaïdjan, encourageant la haine parmi leur peuple et menaçant de guerre, utilisent le prétexte de la lutte contre le coronavirus pour porter atteinte aux droits de l’homme à grande échelle dans le pays. Il s’agit d’une réalité exprimée par un nombre d’organisations internationales et régionales réputées.

Toutefois, bien que la propagation de la haine envers les Arméniens et les menaces de guerre ciblent l’opinion publique interne de l’Azerbaïdjan, les déclarations de ce genre menacent gravement le processus de paix et démontrent que non pas le peuple de l’Azerbaïdjan mais ses instances dirigeantes ne sont pas prêtes à la paix.

Les actions anti-arméniennes des dirigeants azerbaïdjanais ont déjà reçu leur évaluation juridique par les instances internationales. À cet égard, la décision de la CEDH dans l’affaire « Makuchyan et Minasyan contre Azerbaïdjan et Hongrie » a condamné la politique raciste de l’Azerbaïdjan, qui s’était manifestée par la grâce, la libération et la glorification du meurtrier Ramil Safarov.

Les autorités azerbaïdjanaises actuelles, qui considèrent l’arménophobie comme la principale source de leur légitimité et de la consolidation nationale, constituent une menace non seulement pour l’Artsakh, l’Arménie et tous les Arméniens, mais aussi pour la paix et la sécurité régionales.

Le système de sécurité en Artsakh et en Arménie est suffisamment complet et consolidé pour faire face efficacement à ces menaces.