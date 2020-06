L’ANCA renouvelle son appel au Département d’État pour reprogrammer 25 millions de dollars d’aide à l’Arménie pour lutter contre le Covid-19

Le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) a renouvelé vendredi 5 juin son appel au Département d’État américain à reprogrammer immédiatement au moins 25 millions de dollars du programme d’aide approprié au Congrès pour l’Arménie afin d’aider à lutter contre l’aggravation de la pandémie de COVID-19.

« Alors que l’urgence de lutter contre la pandémie de COVID-19 grandit de jour en jour, l’ANCA appelle le département d’État américain à accélérer la reprogrammation des fonds pour aider l’Arménie à aplanir la courbe », a fait remarquer le président de l’ANCA, Raffi Hamparian. « Tout retard dans la reprogrammation des fonds - à ce stade - se fera au détriment de la vie en Arménie. Ce n’est pas acceptable », a ajouté Raffi Hamparian.

Dans une lettre envoyée le 3 avril 2020 au département d’État faisant cette demande de reprogrammation de 25 millions de dollars, le président de l’ANCA a remercié l’administration pour son allocation d’urgence initiale et a exprimé la reconnaissance de la communauté arménienne américaine pour tous ceux du département d’État et des agences partenaires. qui s’efforcent de façon altruiste de représenter les États-Unis, de protéger les citoyens américains, de soutenir nos alliés et d’aider à mettre fin à cette pandémie.

Le jour de l’envoi de la lettre de l’ANCA, le 3 avril, il y avait - selon l’Organisation mondiale de la santé - 69 nouveaux cas de COVID-19 et un total de 640 cas confirmés en Arménie ; le 4 juin, il y avait 697 nouveaux cas et un total de 11 221 cas confirmés. Le Coronavirus Resource Centre de l’Université Johns Hopkins cite un taux d’incidence de 398,79 pour 100 000 habitants en Arménie.

Le 17 avril 2020, le Département d’État a confirmé à l’ANCA, par une communication du sous-secrétaire d’État adjoint pour le Caucase et l’Europe de l’Est, George Kent, que l’ambassade des États-Unis à Erevan est disposée à adapter le programme d’aide américain existant à aider l’Arménie à répondre à ses priorités urgentes liées à la crise du COVID-19. Selon un article de RFE / RL du 4 juin, les États-Unis ont alloué 5,4 millions de dollars en nouvelle assistance pour lutter contre COVID-19 en Arménie. Un communiqué de presse de l’ambassade américaine du 22 mai mentionne qu’un montant supplémentaire de 1,2 million de dollars en « aide précédemment allouée » a été redirigé pour faire face aux implications du COVID-19.

Dans sa lettre du 3 avril, l’ANCA a indiqué au Département d’État américain que l’Union européenne avait déjà annoncé qu’elle reprogrammait 33 millions de dollars de financement existant pour aider l’Arménie à renforcer ses efforts en matière de COVID-19, et avait également mis à disposition 18 millions de dollars de fonds supplémentaires disponibles à l’Arménie d’acquérir des appareils et du matériel médicaux, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne aux familles à faible revenu.