L’ANCA-WR s’inquiète du refus du gouverneur Newsom d’accorder une libération conditionnelle à Hampig Sassounian

Le Comité national arménien de la région Amérique-Ouest, la plus grande organisation de défense des intérêts locaux représentant les intérêts de plus d’un million d’Arméniens-Américains en Californie, a exprimé ses graves préoccupations dans une lettre adressée au gouverneur Gavin Newsom concernant son récent renversement de la décision de la Commission des libérations conditionnelles de libérer Hampig Harry Sassounian de prison après avoir purgé 38 ans.

« Nous sommes profondément troublés par la décision du gouverneur Newsom sur de nombreux fronts. Le plus important d’entre eux est la longue et profonde compréhension du gouverneur du génocide arménien et sa familiarité avec les conséquences qu’il a eues sur des générations de survivants, comme le gouverneur lui-même le reconnaît dans sa décision. En outre, il ressort clairement de la myriade de lettres envoyées au Gouverneur par les chefs de file communautaires et religieux ainsi que par de nombreux élus qui soutiennent sans équivoque la libération de M. Sassounian, que notre communauté est unie dans son appel à une décision juste en matière humanitaire. », a déclaré ANCA-WR.

« De plus, pas une mais deux commissions de libération conditionnelle ont décidé à l’unanimité que M. Sassounian est plus que suffisamment réhabilité après avoir purgé toute sa vie adulte dès le jeune âge de 19 ans et qu’après 38 ans, la libération conditionnelle serait justifiée. Pourtant, face à tous ces appels massifs à la libération immédiate de Hampig Sassounian, il apparaît que le Gouverneur a pris une décision qui est incompatible avec son propre bilan et sa position publique sur la réforme judiciaire et pénitentiaire, les droits de l’homme et la justice pénale, provoquant la confusion, profonde déception et profonde frustration au sein de notre communauté », indique le communiqué.

« Nous sommes également très préoccupés par le fait que le système de justice pénale de notre État est pris en otage par l’influence étrangère et les menaces du gouvernement turc non seulement par les plus hauts niveaux de l’administration Trump, mais même directement dirigées contre le gouverneur lui-même. Aucune de ces influences extérieures ne devrait avoir voix au chapitre pour déterminer la bonne administration de la justice dans cette affaire. Les libertés civiles américaines ne devraient jamais être empiétées par aucune entité étrangère, et le gouverneur a été chargé par les citoyens de Californie de protéger ces droits et libertés. Malheureusement, il semble qu’il ait peut-être succombé à des pressions extérieures sans aucune justification et après avoir pris des positions aussi audacieuses contre des pressions similaires dans d’autres cas », a déclaré le Comité.

Il a ajouté qu’en ces temps extraordinairement difficiles de pandémie et de troubles civils où l’égalité de justice pour tous est le mantra commun recherché par tous les segments de la société, le gouverneur Newsom a le devoir accru d’accorder des secours humanitaires aux prisonniers qui ont purgé leur peine et ont une réforme et une réhabilitation démontrées.

« Comme l’indique la décision écrite du Gouverneur,« Je dois « accorder un grand poids à la culpabilité diminuée des jeunes par rapport aux adultes, aux caractéristiques caractéristiques des jeunes, et à toute croissance ultérieure et à la maturité accrue du détenu » lors de la détermination de l’aptitude à la libération conditionnelle. … La question à laquelle je dois répondre est de savoir si M. Sassounian présentera un danger pour le public s’il est libéré de prison. » Pourtant, dans le cas de M. Sassounian, qui, à l’âge de 57 ans, a pleinement l’intention, à sa libération, de déménager immédiatement en Arménie et ne sera donc pas un danger actuel pour le public ou une charge financière supplémentaire pour notre État s’il est libéré, le Gouverneur a choisi d’annuler de façon proactive et affirmative une décision bien motivée et ayant fait l’objet d’une enquête approfondie de sa propre commission des libérations conditionnelles et de la commission qui l’a précédée,les deux ont pris des décisions identiques après avoir fait leur propre diligence raisonnable », a déclaré l’organisation.

"Monsieur. Sassounian a purgé plus d’une peine d’emprisonnement à perpétuité moyenne étant donné son statut de jeune délinquant, et personne ne peut soutenir de manière crédible que justice n’a pas été rendue pour le crime dont il a été condamné. Il s’est entièrement réhabilité et a montré tout indice qu’il est capable et prêt à mener une vie paisible en République d’Arménie », a-t-il ajouté.

Au nom de l’organisation et de la communauté arméno-américaine dont elle représente les intérêts, l’ANCA-WR a appelé à l’action, à la responsabilité et à un résultat juste et humanitaire de la manière la plus rapide possible.

« Étant donné que le gouverneur Newsom aura une autre occasion l’année prochaine d’accorder une libération conditionnelle à Hampig Sassounian, les appels universels à la justice sociale et à l’égalité de traitement en vertu de la loi, amplifiés encore plus en ces temps difficiles, ne méritent rien de moins », a déclaré l’ANCA-WR. .