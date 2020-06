La Géorgie réitère sa volonté d’aider les efforts de réponse de l’Arménie au Covid-19

Le gouvernement géorgien a réaffirmé sa volonté de fournir une assistance à l’Arménie pour lutter contre le coronavirus.

Au cours d’une conversation téléphonique vendredi, les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Géorgie Zohrab Mnatsakanyan et David Zalkaliani ont échangé des vues sur les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus et pour faire face aux conséquences socioéconomiques de l’épidémie au niveau national.

Le ministre géorgien des Affaires étrangères a exprimé son soutien à l’Arménie dans la lutte contre l’épidémie et a réaffirmé la volonté du gouvernement géorgien de fournir une assistance.

Le ministre Zohrab Mnatsakanyan a hautement apprécié l’étroite coopération au niveau des différents départements de l’Arménie et de la Géorgie, les contacts réguliers et l’assistance mutuelle pour relever les défis posés par la pandémie, y compris l’organisation du retour des citoyens arméniens et géorgiens sur le territoire de l’autre.

Les ministres des Affaires étrangères Mnatsakanyan et Zalkaliani ont discuté d’un large éventail de questions à l’ordre du jour bilatéral. À cet égard, le ministre Mnatsakanyan a appelé à un approfondissement de la coopération pratique entre les deux peuples fondée sur une amitié séculaire et une interconnexion stratégique dans toutes les directions définies par les deux dirigeants lors de la visite du Premier ministre en Géorgie en mars. Le ministre des Affaires étrangères Mnatsakanyan a réaffirmé son invitation au ministre géorgien des Affaires étrangères Zalkaliani de se rendre en Arménie.

Dans le contexte de la coopération multilatérale, il a également été fait référence aux événements à venir dans le cadre du Partenariat oriental.

Les ministres des Affaires étrangères Mnatsakanyan et Zalkaliani ont échangé des vues sur les questions de sécurité, soulignant la nécessité de maintenir la paix et la sécurité internationales et régionales.