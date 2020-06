Le député australien Mike Freelander soutient l’initiative de justice conjointe arménienne, assyrienne et grecque

Le député fédéral de Macarthur, le Dr Mike Freelander, a signé une affirmation de soutien à l’initiative de justice conjointe des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, qui appellent à la reconnaissance australienne des génocides subis par leurs ancêtres.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare La reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Le Dr mike Freelander, un judéo-australien, était pédiatre avant d’être élu au Parlement fédéral en 2016. Il a depuis siégé au comité permanent de la Chambre des représentants de l’Australie sur la santé, les soins aux personnes âgées et le sport et au comité permanent de la politique sociale et des affaires juridiques.

« Nous remercions le Dr Mike Freelander pour son soutien à la reconnaissance nationale australienne des génocides arménien, assyrien et grec », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian.

« La Joint Justice Initiative s’efforce de conduire l’Australie du côté de la vérité et de la justice sur cette question de première importance pour les communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, et nous pensons que le soutien du Dr Freelander nous rapproche afin d’atteindre notre objectif.