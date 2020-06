Nikol Pashinyan : « Le comportement individuel est la clé pour surmonter la crise »

Le comportement individuel est essentiel pour vaincre le coronavirus, a déclaré hier le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’un briefing quotidien.

Il a dit que le bureau du commandant a discuté aujourd’hui des options d’imposer un verrouillage total, un couvre-feu ou d’interdire la plupart des types d’activités économiques.

« Avant de prendre l’une de ces décisions, nous devons être convaincus qu’elles nous aideront à résoudre nos problèmes. Nous supposons que nous devrions atteindre le pic de la maladie d’ici fin juin, mais il n’y a pas de données pour le prouver. Personne ne peut garantir que le pic arrivera fin juin, et non en octobre, décembre ou février 2021. Comme nous pouvons le voir, l’infection au coronavirus se poursuit dans le monde avec des dynamiques différentes, à des rythmes différents et, par conséquent, il existe de nombreuses incertitudes à cet égard », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a souligné qu’il considère le changement de comportement individuel comme la principale solution.

Selon le Premier ministre, le fait qu’aucune décision n’ait été prise aujourd’hui sur le couvre-feu et le retour aux restrictions ne signifie pas que la décision ne sera pas prise demain. Nikol Pashinyan a appelé tout le monde à lancer un mouvement anti-épidémique de masse en Arménie, ce qui signifie que nous établirons un contrôle non seulement sur le comportement individuel, mais aussi sur le comportement de notre environnement.

« Notre tâche aujourd’hui est de soutenir notre système de santé. Notre système de santé fait des merveilles aujourd’hui. Les gens reviennent à la vie après un état de désespoir. Notre tâche est de veiller à ce que la capacité du système de santé ne soit pas épuisée », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, nous développons ces capacités, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour développer ces capacités, mais d’un autre côté, le comportement individuel de chacun de nous est le mouvement anti-épidémique, qui doit surmonter cette situation incertaine. Je pense qu’il est possible de bouleverser les montagnes par le comportement des citoyens arméniens », a déclaré Nikol Pashinyan.