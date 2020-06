La Chambre des représentants du Colorado adopte un projet de loi sur l’éducation à l’Holocauste et au génocide arménien

La Chambre des représentants du Colorado a adopté à l’unanimité le projet de loi de la Chambre 1336 - Études sur l’holocauste et le génocide dans les écoles publiques - qui exige une éducation sur l’holocauste et le génocide arménien comme condition pour l’obtention du diplôme d’études secondaires au Colorado, rapporte l’ANCA Colorado.

L’ANCA Colorado a remercié les sponsors d’origine, la représentante Dafna Michaelson Jenet, la représentante Emily Sirota, le sénateur Steve Fenberg et le sénateur Dennis Hisey, ainsi que les représentants législatifs « honoraires arméniens » Daneya Esgar et le sénateur Dominick Moreno, pour avoir défendu ce projet de loi et s’assurer que la communauté arménienne a été impliquée dans le processus dès le début.



Il a également exprimé une gratitude particulière à ses partenaires - the Coalition against Global Genocide and Jewish Colorado - pour avoir travaillé main dans la main avec l’ANCA Colorado pour faire de la cause de l’éducation sur le génocide une réalité.

« Et un immense merci à toutes les organisations, en particulier au Comité national arménien - Région de l’Ouest, aux Arméniens du Colorado et à l’ADL - Anti-Defamation League, d’avoir fait en sorte que l’État du Colorado dispose des fonds nécessaires pour appliquer la loi », a déclaré le comité.

Prochaines étapes : troisième lecture (vote final / formel) à la Chambre ; Comités du Sénat ; Deuxième et troisième lectures au Sénat ; Signature du gouverneur.