Un Arménien a battu le record de Bruce Lee pour entrer dans le livre Guinness des records

Manvel Mamoyan un sportif Arménien habitant Moscou, professeur de fitness est entré dans le livre Guinness des records en battant un record qui appartenait à l’acteur et champion d’art martial Bruce Lee. Manvel Mamoyan a réussi avec les 2 doigts d’une main à réaliser 55 poussées en seulement une minute. Manvel Mamoyan est un habitué du livre Guinness des records dans lequel il figure pour la 8e fois. Son premier record il l’avait réalisé à l’âge de 15 ans mais sans entrer dans le livre Guinness des records où il entra dès l’âge de 22 ans. Manvel Mamoyan qui est né et a grandi en Arménie avait dès l’âge de 10 pratiqué le judo, la lutte et plus tard le culturisme.

Krikor Amirzayan