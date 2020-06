L’église arménienne Saintes-Vierges de Van se dégrade face aux vandales et chasseurs de l’or des Arméniens

A Gyurpenar du quartier d’Akboyu de Van (Arménie occidentale occupée par la Turquie), l’église arménienne Saintes-Vierges continue sa lente destruction suite aux vols de ses pierres pour les habitations proches et les Chasseurs du trésor des Arméniens. Des individus ou groupes qui sévissent sur les lieux habités ou fréquentés par les Arméniens à la recherche de leur or supposé caché lors du génocide de 1915. Selon Mehmet Top professeur de l’université Yuzundju Yel de Van, l’église arménienne Saintes-Vierges et son complexe religieux fut dégradé lors du fort séisme de 1648 à Van. Il affirme que cette église est l’un des nombreux témoignages de l’architecture arménienne chrétienne dans la région de Van. L’église abritait jadis des religieuses dans son monastère, d’où le nom du complexe écrit Ermenihaber. Jusqu’au génocide des Arméniens de 1915 le complexe abritait de 200 à 300 religieuses.

L’église est aujourd’hui en ruine et se dégrade très rapidement car elle est livrée aux vandales et chasseurs de trésors, sans aucune protection des autorités turques qui sont sans doute assez heureux de voir les dernières traces de la présence arménienne s’effacer avec le temps.

Krikor Amirzayan