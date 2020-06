Inauguration du premier musée arménien de Turquie dans le village de Vakifli

Le premier musée arménien de Turquie a ouvert ses portes à Vakifli, le seul village arménien de Turquie dans le district de Samandag à Hatay, rapporte Akunq.net , citant des sources turques.

« Nous n’avons pas pu faire l’ouverture à cause de l’épidémie de coronavirus. Maintenant que nous sommes entrés dans la phase de normalisation, nous ouvrons maintenant le musée aux visiteurs. Nous ferons notre ouverture officielle dans les prochains jours », a déclaré Cem Capar, président de la fondation de l’église arménienne du village de Vakifli.



Des vêtements locaux, des objets historiques et des bijoux sont exposés au musée arménien Musaler (Musa Dagh) et des images de traditions sont représentées sur des écrans.

Parallèlement à la culture arménienne, le musée présente également différentes cultures.

Le village de Vakifli, qui est une continuation naturelle de la vallée de Hıdirbey sur les contreforts de la montagne Musa, surplombant la mer Méditerranée et situé à 30 kilomètres de la frontière Yayladagi-Syrie, est connu pour être le seul village de la communauté en déclin dans le pays et encore maintient la vie et la culture arméniennes.