Valence – Arménie, une relation historique mise à l’honneur !

Il y a quelques jours, j’ai eu l’immense plaisir de recevoir un courrier amical de Son Excellence l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, avec lequel nous entretenons d’excellents rapports depuis plusieurs années.

Son témoignage sincère et chaleureux atteste une nouvelle fois de la nature des liens forts, historiques, familiaux et amicaux qui unissent notre ville de #Valence à l’Arménie, que ce soit par l’intermédiaire des nombreux Français d’origine Arménienne installés à Valence ou des projets de coopération que nous soutenons sur place, dans le cadre du jumelage avec Idjevan et de la Charte d’amitié avec Stepanakert, capitale de l’Artsakh.

Au cours de ces 6 dernières années, ces liens se sont d’ailleurs renforcés avec des actes concrets.

Sans être trop exhaustif, en voici quelques-uns, emblématiques et pour certains, qui peinaient à voir le jour :

➡️ le soutien à la rénovation de la Maison de la culture Arménienne (Valence Romans Agglo, Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Drôme, le Département)

➡️ la concrétisation du centre socio culturel de la future école franco-arménienne de Valence (avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes)

➡️ le doublement en 2018 du Centre Du Patrimoine Arménien dorénavant labellisé ethnopole

➡️ la signature en 2015 de la Charte d’amitié avec Stepanakert, capitale de l’Artsakh, qui nous a valu quelques ennuis judiciaires qui ne nous ont jamais fait reculé

➡️ des déplacements réguliers en Arménie pendant le mandat écoulé, tant avec la Ville de Valence pour apporter notre aide à Idjévan que pour œuvrer au développement de liens économiques et stratégiques avec la Région Auvergne Rhône Alpes, ou encore à titre personnel tant je vous recommande de découvrir ce merveilleux pays

➡️ la création d’un lieu de mémoire digne de ce nom pour le groupe Manouchian avec une sculpture de notre ami Toros auquel nous pensons particulièrement en ces jours,

➡️ le soutien continu à toutes nos associations culturelles et patriotiques pour tous les événements, notamment avec le C24 et l’UGAB Valence..

Ces liens dynamiques illustrent à eux seuls l’immense richesse de nos relations, témoignant ainsi des initiatives prises avec l’équipe municipale et qui se poursuivront, bien entendu, lors de ce nouveau mandat.

Plus que des mots, des actes !

Nicolas Daragon, Maire de Valence, vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes