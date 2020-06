Alexandre Loukachenko : vous avez oublié que les Arméniens n’ont pas trouvé d’accord avec les Azéris ?

Lors de récente séance du gouvernement biélorusse le président Alexandre Loukachenko a évoqué la situation politique dans le monde et dans la région.

« Nous avons créé notre Etat où peuvent vivre nos enfants. Aujourd’hui nous sommes dans un moment où on doit défendre notre pays. Voyez-vous ils nous dépècent. La Biélorussie est le seul pays de l’ex-Union soviétique qui n’a pas connu le mal (…) ils ont détruit l’Ukraine. Il y a la guerre. Ils ont divisé la Moldavie en deux parties et cela nous semble loin déjà. Avez-vous oublié comment luttait la Lituanie ? C’est par la lutte qu’elle garda l’indépendance. Avez-vous oublié ce qui se passe aujourd’hui au Caucase ? Les Arméniens n’arrivent pas à trouver d’accord avec les Azéris. Avez-vous oublié que la Géorgie a perdu presque un tiers de son territoire ? » a dit Alexandre Loukachenko à destination des membres de son gouvernement qui a été remanié le 4 juin.

Krikor Amirzayan