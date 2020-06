L’Artsakh émet une série philatélique sur la Protection de la faune et la flore sauvage de l’Artsakh avec le Mustela Nivalis et le Felis Chaus

Dans la série de La Protection de la faune et de la flore sauvage de l’Artsakh, Artsakhpost la poste de la République de l’Artsakh a procédé le 15 mai 2020 à l’émission de deux timbres-poste. Le premier d’une valeur de 120 drams et émis 9 000 exemplaires représente le rongeur Mustela Nivalis appelée également la Belette d’Europe. Le second, d’une valeur de 200 drams et émis en 4 500 exemplaires représente le Felis Chaus Felis ou Chaus, appelé également chat des marais ou chat de jungle.

Krikor Amirzayan