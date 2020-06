L’Artsakh émet dans la série Europa deux timbres-poste sur « Les anciennes voies postales »

Artsakhpost la poste de la République de l’Artsakh a procédé le 15 mai 2020 à l’émission d’une série de deux timbres-poste de l’émission Europa sur « Les anciennes voies postales ». Le premier timbre représente le courrier postal par diligence tiré par les chevaux avec sur fond le paysage de l’Artsakh et une carte des étapes des arrêts postaux. Le second timbre représente une locomotive et un tracé du chemin de fer avec les principales gares entre Erévan et Horadiz (en Artsakh). Chaque timbre de la série est d’une valeur de 400 drams et émis en 6 000 exemplaires.



Krikor Amirzayan