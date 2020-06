Municipales : à Vénissieux, un candidat pro-Erdogan rallie la liste LREM

Du premier au second tour des élections municipales, des alliances ont fleuri un peu partout sur le territoire, certaines plus surprenantes que d’autres. À Vénissieux, rapporte Le Progrès, le député LREM du Rhône et candidat du parti présidentiel, Yves Blein, a fusionné sa liste avec celle de Yalcin Ayvali, idéologiquement proche de Recep Tayyip Erdogan.

Le quotidien régional rappelle que Yalcin Ayvali s’était présenté aux dernières élections législatives sous la bannière du Parti égalité justice (PEJ), considéré comme islamo-conservateur et communautariste. Au programme, notamment, une redéfinition du concept de laïcité.

