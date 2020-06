Municipales à Paris : ces mystérieux échanges téléphoniques entre Macron et Dati

Les discussions et les alliances sont de coutume lors des élections municipales. Mais certaines sont plus surprenantes que d’autres. Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron aurait eu plusieurs échanges téléphoniques avec... Rachida Dati, dont certains ont eu lieu avant le maintien d’Agnès Buzyn en tant que candidate La République En Marche pour les municipales à Paris.

Une version différente défendue par le camp Dati qui explique que ce serait François Bayrou en personne qui aurait « pesé pour nouer des alliances » avec la maire du VIIe arrondissement à Paris, comme l’indique BFMTV. Emmanuel Macron n’y aurait pas vu d’inconvénient. Rachida Dati met en garde contre ceux qui nieraient sa version des faits : « Je ne suis jamais allée quémander quoi que ce soit. Et ceux qui disent le contraire s’exposent à ce que je publie les échanges en question. On verra alors qui a raison ».

La suite sur :

https://www.rtl.fr/actu/politique/municipales-a-paris-ces-mysterieux-echanges-telephoniques-entre-macron-et-dati-7800573310 ?