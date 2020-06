Le gouvernement de Tripoli se dit déterminé à reprendre toute la Libye

Le chef du gouvernement libyen reconnu par l’ONU, Fayez al-Sarraj, a affirmé lors d’une visite à Ankara jeudi qu’il était « déterminé » à reprendre le contrôle de toute la Libye, après une série de succès contre les forces de l’homme fort de l’Est libyen Khalifa Haftar. « Notre combat se poursuit et nous sommes déterminés à vaincre l’ennemi, imposer le contrôle de l’Etat sur l’ensemble de la patrie et anéantir tous ceux qui mettent en péril la construction d’un Etat civil, démocratique et moderne », a déclaré M. Sarraj à l’issue d’une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, son principal (...)