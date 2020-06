Trois députés d’opposition déchus de leur mandat

Le Parlement turc a déchu jeudi de leur mandat trois députés de l’opposition condamnés dans le cadre de différents procès, leurs formations politiques dénonçant un « coup d’Etat » contre la « volonté populaire ». Enis Berberoglu, du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), ainsi que Leyla Güven et Musa Farisogullari, du Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde) ont perdu leur mandat et ne pourront donc plus siéger au Parlement, selon l’agence de presse étatique Anadolu. Cette décision ouvre la voie à l’incarcération des élus destitués, tous trois condamnés en appel à des peines de (...)