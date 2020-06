Le groupe de travail ordonne à 1 599 entités économiques de fermer temporairement pour violation des exigences de sécurité publique

Un groupe de travail du gouvernement arménien, mis en place pour faire respecter l’état d’urgence, a déclaré contenir la propagation du coronavirus, le 3 juin, a ordonné à quelque 1 599 entités commerciales de mettre fin temporairement à leurs activités en raison de leur non-respect des exigences de sécurité publique, a rapporté le service de presse du gouvernement.

Il a indiqué qu’un total de 21 607 inspections ont été effectuées, dont 655 rien que le 3 juin. Toutes les sociétés ont reçu des conseils et des instructions pour corriger immédiatement les omissions.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports publics, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Selon les données officielles, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est passé à 11 221. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre de morts était passé à 176. Les autorités sanitaires ont également déclaré que 3 468 patients au total se sont remis de la maladie.