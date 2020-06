Construction de nouveaux appartements pour les fonctionnaires arméniens

Le chef par intérim du Comité arménien de développement urbain, Armen Ghularyan, a déclaré que le développeur ML Mining aurait vendu 345 appartements dans un complexe résidentiel qu’il construit à Erevan à des fonctionnaires.

Il a déclaré que la construction commencerait dans les prochains jours et que les bâtiments résidentiels seront mis en service en 2023 en deux étapes : 200 appartements d’ici avril 2023 et les 145 restants d’ici août 2023.

Selon Armen Ghularyan, le gouvernement n’a aucune obligation financière et agit uniquement en tant qu’organisateur et contrôleur.

Selon lui, les bénéficiaires du programme sont des fonctionnaires résidant à Erevan, des employés de la Mission permanente d’Artsakh en Arménie, des diplomates déployés actuellement à l’étranger et des employés d’organisations à but non lucratif d’État.

Le coût du logement se situe entre 310 000 drams et 345 000 drams par mètre carré. L’espace de stationnement coûtera 2,5 millions de drams avec un acompte de 10%. La période de remboursement du prêt est jusqu’à l’âge de la retraite, mais pas plus de 20 ans. Le taux d’intérêt effectif du prêt en drams est de 10%.

Les appartements et parkings seront distribués par loterie.