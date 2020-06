Le gouvernement arménien étend la liste des bénéficiaires éligibles à l’assistance

Le gouvernement arménien a décidé jeudi 4 juin d’élargir la liste des bénéficiaires du 8e programme d’assistance destiné à contrer les conséquences socio-économiques du coronavirus.

Le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, Arman Udumyan, a déclaré lors d’une réunion du Cabinet que les travailleurs employés par les entreprises du textile, du travail du bois ainsi que du papier, du caoutchouc et du plastique, les entreprises de fabrication d’équipements informatiques, électroniques, optiques et électriques peuvent compter sur le soutien du gouvernement.

Il a ajouté que l’aide s’étend également aux activités administratives et autres favorisant l’esprit d’entreprise (photocopieuse et autres services de bureau), à la réparation d’ordinateurs, aux appareils personnels et ménagers et aux activités liées à la protection de la santé physique (centres de spa, etc.).

Il a dit que la liste étendue comprend 1 875 entreprises avec 9 171 employés et le budget d’assistance est de 623,6 millions de drams. Il a également indiqué que 124 609 bénéficiaires éligibles à une aide financière gouvernementale au titre du 8e programme avaient déjà reçu une aide de 8,5 milliards de drams. « Dans le cadre du 8e programme, 124 609 bénéficiaires ont déjà reçu 8,5 milliards de drams ; dans le cadre du 9e programme, 186 233 personnes ont reçu un soutien de 4,9 milliards de drams. En général, le gouvernement a adopté 19 mesures anti-crise », a déclaré Arman Udumyan,.

Pour sa part, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté que, dans le cadre de toutes les mesures anti-crise conçues par le gouvernement, les bénéficiaires ont été payés jusqu’à présent 100,4 milliards de drams, soit plus de 51 800 sociétés et entreprises et plus de 1,1 million de personnes. Le huitième programme concerne plus de 100 000 bénéficiaires, qui sont des employés officiellement enregistrés d’entreprises privées dans des domaines tels que les hôtels et les auberges, la restauration, le tourisme, les salons de coiffure et de beauté, ainsi que les services de vente au détail. Plus tard, le programme a été étendu aux transports terrestres, aux établissements d’enseignement préscolaire, aux piscines, aux clubs sportifs, aux loisirs.