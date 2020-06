La vie est belle : un message musical pour l’Arménie et l’Italie

Des musiciens arméniens et italiens, dépassant les limites et la distance, ont fait naître l’idée de l’amitié arméno-italienne et ont envoyé leur message musical aux peuples des deux pays.

L’initiative provient de l’Orchestre symphonique d’État arménien et de l’ambassade d’Italie en Arménie.

Le message est symbolique : l’Orchestre symphonique d’État arménien et les célèbres solistes italiens Mario Stefano Pietrodarchi, Gloria Campaner, Anna Tifu, Roberto Cominati et Costanza Principe présentent la partition du célèbre film italien « La vie est belle ».

Les musiciens italiens et arméniens se produisent sous la direction des chefs d’orchestre Sergey Smbatyan et Gianluca Marcianò.