Bientôt des Kalachnikov « made in Armenia »

À partir de juillet prochain, une compagnie arménienne devrait lancer à Erevan la production des fusils d’assaut russes Kalachnikov mondialement connus. Le dirigeant de la compagnie Igor Garienko a confié au site d’actualités arménien InfoPort.am lors d’une campagne de presse dédiée aux activités et infrastructures du groupe en Arménie, que les opérations commenceront sur le site d’Erevan dès les premiers jours de juillet. L’unité de production sera le fruit d’un accord de coopération signé le 15 mai par une compagnie connue sous le nom de Neytron GAM et par le Groupe Kalachnikov, basé à Moscou, et qui portera sur une durée de 10 ans. Le consortium du complexe militaro-industriel débutera ses activités avec l’assemblage de fusils de type AK 103, dont les pièces seront livrées de Russie. L’usine, d’abord modeste, emploiera au moins 20 salariés, qui sont tous des réservistes de l’Armée arménienne pour qui le maniement de ces fusils d’assaut n’a aucun secret. I.Garienko a précisé que l’équipe avait déjà été sélectionnée sur la base de ces critères et qu’ils seront responsables de la production, de l’inspection et du contrôle de qualité de ces armes. Un représentant de la compagnie Neytron, Levon Harutyunyan, a souligné que tous les équipements et fournitures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l’usine venaient d’Arménie, selon des critères fixés par Kalachnikov. Neytron produira aussi des cartouches et munitions, conformes aux exigences du label Kalachnikov. Les discussions pour la création d’une telle usine sur le sol arménien avaient débuté en 2018, avec un protocole d’accord dont la signature avait donné lieu à une cérémonie à Moscou, à laquelle avait assisté le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan.